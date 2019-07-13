شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين الأفارقة تعلن تنظيم مؤتمرها السنوى فى مصر سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعقد الدورة الرابعة لنقابة المحامين الأفارقة في مصر، خلال الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر المقبل، وذلك تحت شعار "معالجة القضايا المعاصرة التى تواجه القارة الأفريقية: كيف يمكن للمحامين قيادة التنمية".

ووقعت نقابة المحامين المصرية ممثلة في النقيب سامح عاشور اتفاقية شراكة مع نقابة المحامين الأفارقة ممثلة في الدكتور بهي الدين الإبراشي بصفته نائبًا لرئيس النقابة لشمال أفريقيا، للتعاون خلال الدورة.

وقالت نقابة المحامين، إنه وفقا للاتفاقية، فإن نقابة المحامين في مصر، ستقدم التسهيلات اللازمة للمؤتمر من خلال دعوة المشاركين من مصر، إضافة إلى تولي نقيب المحامين المصريين سامح عاشور الرئاسة المشتركة للمؤتمر مع الرئيس التنفيذي لنقابة المحامين الأفارقة، وفي المقابل سيكون هناك تسهيلات لحضور عدد من المحامين المتابعين للنقابة لفعاليات المؤتمر.

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وأضافت :"يأتي التعاون بين النقابتين تجديدًا للعلاقة التي تجمعهم منذ 10 سنوات، بالإضافة إلى كون الشراكة تعزيزًا للدور الذي تلعبه مصر على مستوى القارة الأفريقية خلال الفترة الحالية".

وأشارت نقابة المحامين الى أن نقابة المحامين الأفارقة قررت تنظيم مؤتمرها السنوي لهذا العام في سبتمبر 2019 في مصر، وذلك بحضور رؤساء عدد من الدول الأفريقية ومنها كينيا ونيجيريا ووزير الدفاع النيجيري، إضافة إلى عدد من الوزراء ورجال الدولة والمحامين ورجال الأعمال من مختلف الدول الأفريقية.

واختتمت :" تأتي استضافة مصر للدورة الرابعة تأكيدًا على الدور الذي تلعبه مصر خلال الفترة الحالية في القارة الأفريقية بداية من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، ودعمًا للخطوات التي تخطوها القارة الأفريقية نحو التنمية المستدامة من خلال تنفيذ أجندة 2063، تنعقد الدورة الرابعة من مؤتمر نقابة المحامين الأفارقة هذا العام بالقاهرة".