شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: أموال الدوحة فى الجامعات الأمريكية تثير الريبة بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن القلق الأمريكى يتزايد من الاختراقات الأجنبية للجامعات الغربية والأمريكية، حيث تعتبر الجامعات البيئة الأنسب للتجسس ونقل التكنولوجيا واختراق المجتمعات الغربية المعادية للشيوعية، حيث أصبح ينظر إلى تبرعات قطر وشراكاتها مع المؤسسات التعليمية والفكرية بريبة وشكوك حول أهدافها السياسية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الباحثة والمحللة أمريكية فارشا كودوفايور، تحدثت عن الأموال القطرية التى تصرف بشكل هدايا وتبرعات على الجامعات الأمريكية الكبرى، مطالبة أمير قطر بتنظيف الهدايا التى يقدمها للجامعات والمدارس.

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وأوضح موقع قطريليكس، أن واشنطن تشهد هذه الأيام نقاشا واسع النطاق حول جماعات التأثير الأجنبى، خاصة مع قيام قطر بإنفاق عشرات الملايين من الدولارات على جماعات الضغط فى واشنطن، بالإضافة إلى ما أثير حول عدم نزاهة الإنفاق القطرى المقدم فى شكل هدايا إلى الجامعات الأمريكية الكبرى.

وذكر المواقع التابع للمعارضة القطرية، فارشا كودوفايور، كبيرة محللى الأبحاث والمتخصصة فى الشأن الخليجى بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD، نشرت مقالا فى موقع "فوكس نيوز"، تحث الإدارة الأمريكية على اتخاذ مواقف حازمة تجاه التمويل القطرى، كما حذرت من أغراض مشبوهة وراء التبرعات لمدارس وجامعات أمريكية، ودعت الخبيرة إلى ضرورة التحقق من طبيعة الأبحاث العلمية التى تمولها قطر فى الجامعات الأمريكية، فضلا عن إجراء مراجعة دقيقة لكل ما أسهمت به مؤسسة قطر فى مجال المناهج المدرسية الخاصة ببرامج تعليم اللغة العربية.