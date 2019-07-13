شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا سجن كبير.. أكثر دولة تضم سجناء رأى فى تاريخ المحكمة الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى عدد سجناء الرأي خلال عام 2018، حسبما نشرت جريدة زمان المعارضة التركية، معتمدة على ما أشارت إليه إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأى خلال 40 دعوى قضائية.

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وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك تركيا لمادة واحدة من موادها على الأقل خلال 3 آلاف و128 دعوى قضائية، بينما جاءت روسيا فى المرتبة الثانية بواقع ألفين و365 دعوى قضائية، ثم أوكرانيا في المرتبة الثالثة بواقع 1274 دعوى قضائية.

وشهد العام الماضي تراجعا كبيرا في عدد الطلبات المقدمة من تركيا مقارنة بالعام السابق، حيث تراجعت الطلبات المقدمة من تركيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من 25 ألف و978 طلبا إلى 6 آلاف و717 طلبا.