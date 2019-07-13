شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: العلاقة بين تركيا وأمريكا وصلت لمرحلة "اللاعودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ما بعد تسلم أنقره لمنظومة الدفاع الروسية S400 وصلت لمرحلة " اللاعودة" لن يتوقف الأمر على فرض عقوبات اقتصادية، كما هددت واشنطن بذلك، وإنما سيتخطاه إلى الخيار الذي طرحته أمريكا للأتراك سابقاً وهو التهديد بإخراج تركيا من " حلف الناتو " .





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وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن إصرار أردوغان على منظومة الصواريخ الروسية S400 كانت محاولة فاشلة للضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية بإتجاه إنعاش أمال تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي ، لكنها محاولة لم تفشل فقط، وإنما ستجعل أنقره تخسر وجودها أيضاً في " حلف الناتو ".