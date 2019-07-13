إنقاذ 53 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل صبراتة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):

أعلنت البحرية الليبية، اليوم السبت، إنقاذ 53 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط على بعد حوالي 40 ميلاً شمال صبراتة غربي ليبيا.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة التابع للبحرية الليبية في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق "تليل" التابع لدورية مصفاة الزاوية بقطاع حرس السواحل الغربي يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من بينهم 10 نساء وطفل واحد.

وأضاف مكتب الإعلام التابع للبحرية الليبية أنه كان من بين المهاجرين 14 كاميرونيا، و 12 من ساحل العاج ، و 15 من غينيا كوناكري، و 5 من السنغال، و 3 من مالي، بالإضافة لرجل من النيجر وآخر من نيجيريا، وامرأة توجولية و أخرى من إفريقيا الوسطى.

وأكد المكتب تسليم المهاجرين لمركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية فور وصولهم إلى نقطة إنزال حرس السواحل بميناء مصفاة الزاوية.