بعضهم ضالع باغتيال هشام بركات .. معلومات عن أعضاء الخلية الإخوانية المضبوطة بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلنت السلطات الكويتية أمس الجمعة، إلقاء القبض على أعضاء خلية إرهابية إخوانية هاربة من أحكام قضائية في مصر.

وكشفت صحيفة الراي الكويتية، أن الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية الإخوانية الإرهابية الثمانية المقبوض عليهم، تتراوح ما بين 5 إلى 15 عامًا، في قضايا الاعتداءات الإرهابية، المشاركة في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.

وذكرت الصحيفة أن الثمانية المقبوض عليهم هم: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد، أبو بكر عاطف السيد الفيومي، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد، مؤمن أبو الوفا متولي حسن، حسام محمد إبراهيم محمد العد، وليد سليمان محمد عبدالحليم، ناجح عوض بهلول منصور، وفالح حسن محمد محمود، لافتة إلى أن أخطرهم هو أبو بكر الفيومي، الذي طالب مصر تسليمه بشكل خاص.

زعيم المجموعة المضبوطة في الكويت يبلغ من العمر 36 عامًا، وكفالته على شركة تجارية. بينما تتراوح أعمار المنتمين إلى المجموعة ما بين 56 عامًا، و32 عامًا.

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يعتبر أبو بكر الفيومي هو رأس خلية الإخوان الإرهابية في الكويت، الذي تم رصده في أكثر من مناسبة يقول للجماعة في مصر: "الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو".

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن حسام العدل، من بين الموقوفين، وهو صيدلي، كان قياديًا في التنظيم في محافظة دمياط، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية إرهابية.

وأوضحت أن العدل هرب، قبل ثورة 30 يونيو إلى الكويت.

وذكرت الصحيفة أن من بين الموقوفين، من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات القاهرة، وأيضًا من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات.