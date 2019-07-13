"هاتف وسكين وملابس ملطخة".. كواليس جديدة في مقتل سائق على يد "قاصر العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة في مقتل سائق على يد فتاة قاصر؛ دفاعا عن شرفها بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

البداية تعود إلى وصول فتاة، 16 سنة، قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء حاملة سكين لتعترف بجريمتها "قتلت سواق كان عاوز يغتصبني".

استمع رجال الشرطة إلى أقوال الفتاة التي أشارت إلى أنها ترتبط بعلاقة عاطفية بشاب، 21 سنة، وأنهما خرجا سويا أمس الجمعة، لكن عقب مغادرة كل منهما في طريقه للمنزل أجرت اتصالا على هاتفه للاطمئنان عليه لكنها فوجئت برد شخص غريب أخبرها بأنه عثر على الهاتف بسيارته "ميكروباص".

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توجهت الفتاة لمقابلة السائق لاسترجاع هاتف صديقها وفوجئت به يتوجه بها إلى منطقة جبلية محاولا اغتصابها، ووقعت عيناها على سكين بالسيارة، فأمسكت به وسددت له طعنات متفرقة بالجسم، وفرت هاربة إلى القسم.

بدوره شكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب، وبمشاركة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، وضباط وحدة مباحث العياط بقيادة الرائد أحمد صبحي ومعاونه النقيب باسم هنداوي؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تحفظت الأجهزة الأمنية على الفتاة والسكين، وانتقلت قوة من القسم إلى محل الحادث، وجرى نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.