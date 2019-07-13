بالرابط الرسمي.. ننشر نتيجة الثانوية العامة 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أتاحت وزارة التربية والتعليم، مساء السبت، نتيجة الشهادة الثانوية العامة لعام 2019 عبر موقعها الرسمي.

وينشر الخليج 365 رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.. اضغط هنا

كان وزير التربية والتعليم، اعتمد اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%.