ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على فندق بالصومال إلى 29 شخصا

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو - (د ب أ):

أعلن عبدى نور إبراهيم المتحدث باسم السلطات المحلية في إقليم جوبالاند بالصومال، مساء اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى هجوم على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية إلى 29 شخصا على الأقل.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الإقليم، فقد شملت قائمة الضحايا ثلاثة من كينيا، وثلاثة من تنزانيا، واثنين من الولايات المتحدة، وواحد من كل من كندا وبريطانيا والصين، على التوالي.

وكان مهاجمون مسلحون قد هاجموا فندقا فاخرا أمس الجمعة بعد هجوم انتحاري، واحتجزوا من بداخله، بحسب ما ذكره ضابط شرطة يدعى محمد حسين، مشيرا إلى أن خمسة من المهاجمين قتلوا .

وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لما ذكره راديو الأندلس، الذراع الإعلامى لجماعة الشباب.

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ووفقا لسياسي محلي نجا من الهجوم، فإن ناشطة صومالية بارزة تدعى هودان نالايه وزوجها كانا من بين القتلى.

وأدان مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان "بشدة" الهجوم على فندق فاخر في مدينة كيسمايو الساحلية بجنوب الصومال اليوم الجمعة.

وأعرب سوان عن"تضامن الأمم المتحدة مع شعب كيسمايو"، بحسب تغريدة لبعثة المنظمة الدولية بالصومال.

من جانبها،أدانت البعثة الأمريكية في الصومال الهجوم في بيان صادر اليوم، وقالت إنها ستواصل العمل مع الصوماليين والشركاء الدوليين لمحاربة التطرف.

وذكر راديو"شبيلى" الصومالى أن عددا من القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وشيوخ القبائل كانون بالفندق وقت الهجوم.