مصرع سيدة وإصابة 3 في حادث تصادم على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 3 أخرين، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"، محور 30 يونيو الجديد، نتيجة تصادم سيارتين ملاكي.

استقبل مستشفى المبرة "يوسف صبري أرمانيوس" 41 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلي في المخ، و"محسن صبري أرمانيوس"، 47 سنة، مصاب بجرح بفروة الرأس واشباه ما بعد الارتجاج، و"كريم محمد مصطفى"، 24 سنة، مصاب بكدمات وسحاجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، و"نزهة ملقى عبيد"، 65 سنة، جثة هامدة.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات، للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، ولحين التصريح بالدفن.