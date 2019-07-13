الخارجية الفلسطينية تدين الصمت على جرائم الاحتلال

وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع جرائم الاحتلال والقتل والإعدام خارج القانون، كأمور اعتيادية وكأنها باتت مألوفة في نظر المجتمع الدولي، ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس فلسطينيين من بلدة جبر المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وقالت مصادر محلية في القدس، إن «قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نور عليان، وأحمد رزق عويسات من منزليهما في شارع المدارس بعد مداهمة الحي»، كما اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أمس، صيادين فلسطينيين بعد مهاجمة مركبهما قبالة بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين قبالة بحر رفح، واعتقلت الصيادين الأخوين محمد وأحمد البردويل واستولت على مركبهما.
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