شخصيات دولية تتفق على دعم المقاومة وردع إرهاب الملالي

بدأت المقاومة الإيرانية مؤتمرها السنوي بالعاصمة الألبانية تيرانا باسم “أشرف3”، بمشاركة شخصيات سياسية أبرزها رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعمدة نيويورك السابق، وتشتمل على سلسلة نشاطات ومعرض يرمز إلى أكثر من مائة عام من كفاح الشعب الإيراني، من أجل الديمقراطية، وأجمع المتحدثون من الشخصيات الدولية والبرلمانيين والخبراء على أن إيران هي الدولة الإرهابية الأولى، وأنه يجب العمل جميعا، لتعزيز دور المقاومة، التي تقودها المنظمات الإيرانية المختلفة، فيما لفتت زعيمة المعارضة أن صعود دكتاتورية الخميني، قاد إلى تضحية أكثر من 120 ألف شخص بحياتهم، من أجل قضية الحرية.

دور المقاومة المنظمة

وشددت زعيمة المعارضة مريم رجوي في كلمتها على دور المقاومة المنظمة في الكفاح ضد النظام، وقالت “كانت إحدى الحلقات المفقودة في الحركات السابقة للشعب الإيراني هي منظمة متماسكة وصراع منظم، إلى جانب قوة عازمة ومشدودة في المعركة مستعدة لتقديم أي تضحية ضرورية، ونتيجة لذلك لم تنجح نضالات الشعب السابقة، رغم كل تضحياتهم”.

صعود الخميني إلى السلطة

وأوضحت السيدة رجوي صعود الخميني إلى السلطة، الذي استولى على ثورة الشعب الإيراني ومنذ البداية أنشأ دكتاتوريته الدينية، مشيرة إلى أنه ضحى على مدى السنوات الأربعين الماضية عدد 120 ألف شخص بحياتهم من أجل قضية الحرية، وتابعت: يشمل ذلك 30000 شخص تم ذبحهم في عام 1988، لإصرارهم على هويتهم السياسية كعضو في المجاهدين، وقُبض على نصف مليون شخص آخرين وتعرضوا للتعذيب الوحشي.

متحدثون أجانب

في كلمتها أمام الاجتماع، أثنت السناتور الكولومبي السابق إنجريد بيتانكورت على إنجازات Ashraf3 “إنه لأمر مدهش ما فعلته منظمة مجاهدي خلق، لتحويل هذا المكان منذ آخر مرة زرته فيها، أنا فخور بأن أكون صديقكم، قرارك لمواجهة الطغيان ودفع أعلى سعر، هذه التضحية اليوم تؤتي ثمارها، أرى ذلك هنا في أشرف 3.. إنها معجزة، لقد كنت معكم منذ عامين وأنا مندهش من دعمكم وحكمتكم السياسية، كامرأة أشعر بالفخر الشديد، وأنه في العالم لا توجد منظمة مثل منظمة مجاهدي خلق، التي تمنح النساء هذه السلطة”.

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عمدة نيويورك السابق

قال عمدة نيويورك السابق رودي جولياني في كلمته إنه “يشرفني جدا أن أكون في أشرف 3، وقد تتأثر للغاية بالمعرض، عندما تنظر إليه، ترى كل الأشخاص الذين قتلوا بسبب الرغبة في الحرية، بعضهم من الأطفال، لكنه ليس التاريخ، قُتل بعض هؤلاء الأشخاص منذ أقل من عام، أعتقد أن النظام يجب أن ينتهي، يجب أن تنتهي الحكومة الاستبدادية، علينا مضاعفة جهودنا”، وفي إشارة إلى الجهود الفاشلة التي بذلها الملالي العام الماضي، لتفجير تجمع مجاهدي خلق في فرنسا، قال السيد جولياني: لقد حاولوا تفجيرنا في الولايات المتحدة، لقد حاولوا تفجيرنا هنا قبل عام ونصف، لقد حاولوا تفجيرنا في باريس قبل عام، إنهم أكبر دولة راعية للإرهاب وندعهم يجلسون في الأمم المتحدة، ويتحدثون إليهم كما لو كانوا من أصل”.

عدم تكرار المذابح

وتحدث السناتور الأميركي جوزيف ليبرمان بأن مجاهدي خلق تسعى لعدم السماح بتكرار ما حدث لليهود في ألمانيا النازية، وتابع: عندما أكون هنا أشعر أنني أمثل روح صديقي العظيم، السناتور الراحل جون ماكين، الذي حذرته الإدارة بالابتعاد عن هذه المنظمة، لكنه قضى وقتا في التعلم عنها، لقد جاء إلى أشرف 3، مؤمنا بهذه المنظمة وقضيتها.

نحن ملتزمون

وقالت عضو البرلمان الأوروبي ووزيرة الدفاع والداخلية والخارجية الفرنسية السابقة ميشيل أليو ماري، في خطابها، إنها تأثرت بشدة بما رأته، وأنها جاءت إلى المؤتمر لتؤكد للسيدة رجوى أنها ليست وحدها، وتابعت: نحن ملتزمون أيضا بجميع الأشخاص الذين يخضعون للديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم وفي إيران.. نحن هنا اليوم، السيدة رجوي، لنخبرك بأنك لست وحدك، علينا أن نعطي الشعب الإيراني الشجاعة والمساعدة، التي يحتاجها، حتى يتمكنوا من استعادة مستقبلهم”.