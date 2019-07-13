اليمن يدعو الكونجرس الأميركي لاتخاذ موقف ضد انتهاكات الحوثيين

دعا سفير اليمن في الولايات المتحدة الأميركية أحمد عوض بن مبارك جميع أعضاء الكونجرس لاتخاذ موقف ضد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وآخرها إصدارها أحكام إعدام ضد 30 سجيناً سياسياً على ذمة تهم مزورة ومحاكمة صورية.

وشدد السفير في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة صدور القرارين اللذين قدمهما عضوا الكونجرس الأمريكي النائب ويل هيرد والسيناتور توم كوتون، ودانا فيهما الحوثيين على انتهاكاتهم العديدة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الدولية، وقالت السفارة إن الأحكام الحوثية بمثابة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، خصوصاً وأن السجناء الثلاثين هم أكاديميون وسياسيون وطلاب ومدنيون ولم يشارك أي منهم في النزاع أو القتال ضد ميليشيات الحوثي، وأكد السفير ابن مبارك أن ميليشيا الحوثي أظهرت بتلك الأحكام ازدراء صارخاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان الدولية، وهناك تقارير مؤكدة تفيد أن ميليشيا الحوثي قاموا بتعذيب هؤلاء المدنيين الأبرياء المحتجزين في سجونهم.