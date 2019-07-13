وزير الإعلام البحريني: «الجزيرة» تستهدف الشعوب العربية بأسوأ السبل

المنامة (وام) أكد علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام البحريني، أن قناة الجزيرة القطرية وبعد انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها التأثير، تواصل نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية، بأسوأ السبل وأكثرها إسفافاً.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عنه قوله، إن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معروفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة جبل عليها هذا الإعلام، يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من «قل سنع» وانسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة.

وأكد أن حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر مرتزقة أفلام دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية.

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