سياسي تونسي: تمويل قطري وتركي لدعم «النهضة» في الانتخابات

ساسي جبيل (تونس) كشف رئيس جبهة إنقاذ تونس، منذر قفراش، أن حركة النهضة، تلقت تمويلات خارجية مؤخراً تقدر بحوالي 600 مليون يورو من رجال أعمال أتراك وقطريين كميزانية سنوية للإنفاق على فعاليات الحركة داخل تونس، والاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، بالإضافة إلى دعم الأعمال الإرهابية.

وقال «قفراش» في تصريحات صحفية: إنهم كجبهة إنقاذ لتونس شكلوا لجنة من المحامين الوطنين لإدراج «الإخوان» على قوائم الإرهاب في أوروبا، مؤكداً أن حركة النهضة تمتلك جهازاً سرياً يقوم بأعمال اغتيالات لمعارضي أفكار الحركة وتحركاتها الإرهابية.

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