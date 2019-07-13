بومبيو: واشنطن قلصت دور إيران في دعم الإرهاب

طهران (مواقع إخبارية، وكالات)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إن الولايات المتحدة نجحت في تقليص قدرة إيران على القيام بأنشطتها الإرهابية كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

وأضاف أن قدرة طهران على دعم «حزب الله» في لبنان، وتأمين الميليشيات في العراق، ودعم الحوثيين في اليمن تقلصت بشكل كبير بسبب شح التمويل. ولفت إلى أن الإدارة الأميركية أدركت قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي في فترة زمنية قصيرة، وأن واشنطن بدأت تطوير استراتيجية تتناسب مع الجهود الأميركية في الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة بصدد تشكيل تحالف عالمي لتأمين الممرات المائية، ويضمن تأمين سلامة عبور البضائع عبر هرمز والممرات المائية الأخرى.

إلى ذلك، أعلنت السلطات في بنما أمس الأول أنها ستسحب علمها عن السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، خاصة السفن الإيرانية. وقالت سلطة النقل البحري البنمية إن بنما ستسحب علمها من المزيد من السفن، وذلك بعد حذف حوالي 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية في الشهور الماضية.

وأفاد مصدران مطلعان أن رئيس بنما السابق خوان كارلوس فاريلا أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد بعدما أعادت واشنطن في عام 2018 فرض العقوبات على إيران. وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكة لشركات تديرها إيران، لكنها شملت أيضاً سفنا على صلة بتسليم نفط لسوريا. وكانت الناقلة العملاقة (جريس 1) أبحرت إلى جبل طارق في مطلع يوليو، حيث احتجزتها البحرية البريطانية للاشتباه في انتهاكها للعقوبات على سوريا.وذكرت السلطات في جبل طارق أن الناقلة كانت محملة بكامل طاقتها بخام يشتبه في أنه كان في طريقه إلى مصفاة بانياس السورية. ووصلت الناقلة إلى جبل طارق وعلى بدنها اسمها المسجل في بنما، لكن الحكومة البنمية ذكرت لاحقاً أنها حذفت السفينة من السجلات في 29 من مايو.

وقال رافاييل سيجارويستا المدير العام للنقل البحري التجاري بسلطة النقل البحري في البنمية في بيان «ستواصل بنما سياسة سحب العلم». وأضاف «هدفنا تحسين نسبة امتثال أسطولنا ليس فقط فيما يتعلق بعقوبات المنظمات الدولية، وإنما أيضاً بخصوص تشريعات وقواعد بنما الحالية للأمن البحري».

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت أمس إن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة «جريس 1» وأن إيران لا تسعى لتصعيد الموقف.

وأوضح هانت وفق ما ذكرته «رويترز»، أنه سيسهل الإفراج عن الناقلة إذا حصل على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا بعد الإجراءات القانونية في محاكم جبل طارق. وذكر هانت أنه تحدث مع ظريف وطمأنه بأن ما يهم لندن هو وجهة ناقلة النفط غريس1 وليس منشأ النفط الذي تحمله.

وفي هذه الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن ظريف توجه إلى نيويورك أمس لحضور مؤتمر بالأمم المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

واقترب البلدان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أميركية وأمر الرئيس الأميركي برد انتقامي، لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة.

وقالت الوكالة، إن ظريف سيحضر اجتماعا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك ثم يتوجه إلى فنزويلا وبوليفيا ونيكارجوا.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال في يونيو، إن واشنطن ستفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم ظريف، وهي خطوة كفيلة بإعاقة أي جهود دبلوماسية لحل الخلاف بين البلدين.

لكن مصدرين مطلعين على الأمر قالا لرويترز يوم الخميس، إن الولايات المتحدة قررت ألا تفرض عقوبات على ظريف حالياً.

«النواب» يريد منع ترامب من شنّ حرب

تبنّى مجلس النوّاب الأميركي، أمس، إجراءً يهدف إلى تقييد قدرة دونالد ترامب على شنّ هجوم ضدّ إيران، وذلك خشية أن حدوث حرب غير مجدية. ووافق مجلس النوّاب الذي يُسيطر عليه الديموقراطيّون، على تعديل لمشروع قانون يُحظّر تمويل حرب ضدّ إيران إلّا إذا كانت بهدف الدفاع عن النفس أو في حال موافقة أعضاء الكونجرس.غير أنّ مبادرةً مماثلة فشلت في مجلس الشيوخ الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون.وسيتحتّم على المجلسَين الآن التفاوض للتوصّل إلى نسخةٍ اتفاق. ووصف مايكل ماكول، أرفع مسؤول جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، التعديل بأنه «غير مسؤول»، معتبراً أنّ عمل الجيش يجب ألا يكون معلّقاً بعمليّة تشريعيّة قد تطول.