مسلسل الإقالات داخل جامعة الكرة متواصل

قرر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشكل مفاجئ، إعفاء عبد الرحمان البكاوي، رئيس لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية، وإداري بجامعة كرة القدم، إلى جانب محمد حوران، نائب الكاتب العام للجامعة.

وأنهى رئيس الجامعة مهام العضوين بالجامعة، بعد سنوات من العمل بها، خاصة البكاوي الذي يعتبر المسؤول الأول عن وضع برنامج الدوري الاحترافي وكأس العرش.

وجاء قرار لقجع في إطار حملة إعفاء إداريين وتقنيين يشتغلون بالجامعة، إذ سبق له أن اتخذ قرار إعفاء المسؤولة عن التواصل بالمنتخب الأول، دنيا لحرش، قبل أن يتخذ قرار إعفاء 23 عضوا يشتغلون بالمنتخب الأول، وأبقى على الطاقم التقني بمفرده إلى حين حسم مستقبله.

وأحدث إقصاء الأسود من دور ثمن نهائي كأس إفريقيا رجة كبيرة في الجامعة، كان أول تداعياتها إعفاء جميع مساعدي رونار بالمنتخب الأول، وأبرزهم الكولونيل إدريس لكحل، والدكتور عبد الرزاق هيفتي، الذي أكدت مصادر خاصة أن لقجع ينتظر منه تقريرا عن حالة بوطيب، قبل إخباره بإنهاء تعاقده.