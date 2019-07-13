عدة إصابات إحداها خطيرة بحادث طرق قرب كوكب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب عدد من الأشخاص، بجراح متفاوتة، بحادث طرق وقع قرب كوكب أبو الهيجاء، مساء يوم السبت.

وعُلِم أن الحادث الذي وقع على الطريق الواصل لكوكب، أسفر عن إصابات عدة، إحداها خطيرة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمُصابين، ونقلهم إلى المستشفى لاستكمال تلقّي العلاج.

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ووصلت الشرطة إلى المكان، وباشرت التحقيق، لمعرفة ملابسات الحادث، الذي يبدو أنه وقع عقِب مرور عجل في الشارع الرئيسي المظلم، بحسب الصور التي التُقِطت من المكان.

يُذكر أن 45 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2019، وبلغ عدد الضحايا الإجمالي 159 ضحية بينهم 16 ضحية في الأسبوعين الأخيرين.