روسيا تسلم مزيدا من معدات (إس ـ 400) لتركيا

استمرارا لتنفيذ الصفقة بين البلدين

اسطنبول ـ رويترز : قالت وزارة الدفاع التركية إن روسيا أرسلت جوا شحنة جديدة من معدات الدفاع الجوي المتطورة إلى تركيا أمس السبت، استمرارا لتنفيذ صفقة ستؤدي على الأرجح إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي. وأضافت الوزارة أن رابع طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة مرتد الجوية قرب العاصمة أنقرة، بعد يوم من تفريغ ثلاث طائرات شحن ضخمة من طراز إيه.إن ـ 124 تابعة لسلاح الجو الروسي معدات في القاعدة.وجاء في بيان صدر عن الوزارة:”لا يزال توريد أجزاء أنظمة “إس-400″الروسية مستمر.وهبطت الطائرة الرابعة في قاعدة أكينجي الجوية”.

من جانبها، قالت دائرة الصناعة الدفاعية التركية إن توريد الأجزاء الأخرى(للأنظمة الروسية) سيستمر في القريب العاجل”. وحاولت واشنطن على مدى شهور منع الصفقة، قائلة إن نظام الدفاع الجوي الروسي إس ـ 400 لا يتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.وتقول أيضا إنه إذا تم نشر نظام إس ـ 400 بالقرب من مقاتلات إف ـ 35 الأميركية، التي تشتريها تركيا وتساعد في صنعها، فسوف يقوض دفاعات هذه المقاتلة الشبح.وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان “قال الوزير أكار لنظيره الأميركي إن تركيا لا تزال تحت تهديد جوي وصاروخي خطير وإن شراء نظم إس ـ 400 الدفاعية لم يكن خيارا وإنما ضرورة”.ويشعر المستثمرون في تركيا بالقلق بسبب الصفقة واحتمالات فرض عقوبات بعد عام من خلاف مع واشنطن يتعلق بمحاكمة قس أميركي في تركيا أدى إلى أزمة مالية دفعت الاقتصاد إلى الركود. وتراجعت الليرة التركية بنسبة 1.6في المئة إلى 5.7780 أمام الدولار أمس الأول الجمعة، لكنها تعافت بعد ذلك.ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء أمس الأول عن مصدر دبلوماسي عسكري لم تنشر اسمه قوله إن شحنة أخرى، تضم 120صاروخا موجها، ستنقل بحرا في نهاية الصيف.