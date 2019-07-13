العراق: ضربة جوية تستهدف (داعش) في نينوى

أنقرة تطلق عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد

بغداد ـ وكالات: أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن مقتل 4 مسلحين تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي بعد ضربة جوية لطيران التحالف الدولي استهدفت جنوب قرية المنايف بمحافظة نينوي. وذكر بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني أنه “وفق معلومات دقيقة، مقتل 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي جنوب قرية المنايف ضمن محافظة نينوى”. وأعلن العراق في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث العراق. وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول “داعش” في أنحاء العراق، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

على صعيد آخر، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة وسعت حملتها العسكرية في شمال العراق ضد من يشتبه أنهم أعضاء بحزب العمال الكردستاني المحظور. وكان الجيش التركي قد بدأ حملته في مايو الماضي. وأظهرت قناة “تي.آر.تي” الحكومية التركية مقاطع فيديو لمدفعية تقصف ما يزعم أنها أهداف للحزب. وبدأت العملية، بدعم من مروحيات وطائرات عسكرية بدون طيار أمس الاول، حسب وزارة الدفاع، مضيفة أن هدفها هو “تحييد الإرهابيين” في منطقة هاكورك التركية وتدمير مخابئهم. وتنظر تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الحزب، الذي يقاتل منذ عقود من أجل الحصول على حكم ذاتي لجنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، على إنه منظمة إرهابية. وكثيرا ما يشن سلاح الجو التركي هجمات على مواقع يسيطر عليها الحزب، الذي يحتفظ بقاعدته الرئيسية في المنطقة الحدودية بشمال العراق.