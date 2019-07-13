الاحتلال يعزز (القبة الحديدية) ويشن حملة اعتقالات

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس عن نصب المزيد من منظومات القبة الحديدية في جنوب إسرائيل وذلك نتيجة التقديرات والمعلومات التي تفيد بأن حركة”حماس”قد ترد على استشهاد أحد عناصرها أمس الأول شمال قطاع غزة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال كثف تواجده العسكري على الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد مقتل عنصر من”حماس”بنيران جنود إسرائيليين.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صيادَيْن اثنين بعد مهاجمة مركبهم ومصادرته ببحر جنوب قطاع غزة. وقالت نقابة الصيادين في بيان مقتضب”إن زوارق الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين ببحر جنوب القطاع، وأوقفت مركبًا واعتقلت الصيادَيْن الشقيقين محمد وأحمد وائل البردويل، بعد مصادرة المركب وجميع المعدات الخاصة بالصيد”.وأشارت إلى أن اعتقال الصيادَيْن كان على بعد 6 أميال بحرية من الشاطئ.وتتعرض مراكب الصيادين لاستهداف متواصل من زوارق الاحتلال الإسرائيلي، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات التهدئة الموقعة مع الفصائل الفلسطينية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين مقدسيين عقب اقتحامها بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت جبل المكبر فجرًا، واعتقلت الشابين نور عليان (21 عامًا) وأحمد رزق عويسات(20 عامًا) من شارع المدارس بالبلدة. وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت حي عبدو في قرية الشيخ سعد، وسلمت الشاب مجاهد عبدو استدعاء تحقيق لمقابلة المخابرات في معبر الزيتونة ببلدة العيزرية.وأشارت إلى أنه بعد تركيب سلطات الاحتلال كاميرات مراقبة قبل أيام، أحرق مجهولون”نقطة محولات الكاميرات” بالزجاجات الحارقة عند مفترق “أبو جمل” في جبل المكبر.وكانت شرطة الاحتلال برفقة موظفي البلدية نصبت كاميرات مراقبة على أعمدة الكهرباء في شارع المدارس على امتداد كيلومترين، القريب من مستوطنة “أرمون”المقامة على أراضي الفلسطينيين.