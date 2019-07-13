عشرات القتلى والجرحى بهجوم لـ(الشباب) على فندق في الصومال

في السياسة 14 يوليو,2019 نسخة للطباعة

مقديشو ـ وكالات: قُتل 26 شخصا على الأقل وأصيب 56 آخرون بجروح في هجوم شنه إرهابيون في حركة الشباب على فندق في مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال، بعد حصار استمر 12 ساعة وانتهى صباح امس السبت.وبين القتلى صحافية كندية صومالية أثار موتها غضبا كبيرا.

وبدأ الهجوم مساء امس الاول عندما انفجرت آلية مفخخة عند مدخل فندق “المدينة” المزدحم في وسط كيسمايو، حسبما ذكرت مصادر أمنية. واقتحم مسلحون بعد ذلك الفندق وتواجهوا مع قوات الأمن في داخله. واتبعت حركة الشباب التي تبنت الهجوم خطة تلجأ إليها عادة في هجماتها في العاصمة مقديشو. وصرّح رئيس منطقة جوبالاند التي تتمتع بشبه حكم ذاتي أحمد مادوبي في مؤتمر صحفي أن “26 شخصا قُتلوا و56 جرحوا في الهجوم”. وأضاف أن “بين القتلى أجانب: ثلاثة كينيين وكندي وبريطاني وأميركيان وثلاثة تنزانيين. وهناك جريحان صينيان أيضا”. وانتهى حصار الفندق صباح امس السبت. وقال المسؤول الأمني الصومالي عبدي ولي محمد إن “قوات الأمن تسيطر الآن (على الفندق) وقتلت آخر إرهابي”. وأضاف المصدر نفسه “نعتقد أن أربعة رجال مسلحين شاركوا في الهجوم وحصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع”. وذكر شهود عيان أن دماراً كبيراً لحق بالفندق جراء الانفجار والرصاص. وقال مُنى ابراهيم إن “المبنى مدمر بالكامل. هناك جثث وكذلك جرحى تم انتشالهم في الداخل وقوات الأمن تطوق المنطقة”. وأضاف أن “المهاجمين كانوا يرتدون بزات للشرطة الصومالية وحاليا نقوم بنقل جثثهم إلى خارج الفندق”.

وكان المسؤول الأمني عبدي دحول أكد مساء امس الاول مقتل وزير سابق للحكم المحلي ونائب.

وقالت مصادر صومالية عديدة إن الفندق كان يضم عددا من رجال الأعمال والسياسيين الذين حضروا إلى المدينة للإعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في منطقة جوبالاند، في نهاية أغسطس المقبل.

تبنت حركة الشباب الارهابية في بيان الهجوم مؤكدة ان مقاتليها تمكنوا من السيطرة على الفندق. وطرد ارهابيو الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة من مقديشو في 2011 وخسروا بعد ذلك الجزء الأكبر من معاقلهم. لكن الحركة لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن منها عمليات عصابات واعتداءات انتحارية بما في ذلك في العاصمة، ضد مواقع حكومية وأمنية ومدنية. ويقاتل هؤلاء منذ أكثر من عقد لإطاحة حكومة الصومال المدعومة من الأسرة الدولية ويد قوة الاتحاد الافريقي التي تتألف من 22 الف عنصر. واعلنت نقابة الصحافيين الصوماليين في بيان مقتل صحفيين في الاعتداء هما محمد عمر سحال وهودان نالييه. وقال الأمين العام للنقابة عبد الله أحمد مؤمن “هذا يوم حزين آخر للصحفيين الصوماليين”. وأوضحت النقابة ان سحال ونالييه هما أول صحفيين يقتلان في الصومال هذا العام. وأدان مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان “بشدة” الهجوم على الفندق وأعرب عن”تضامن الأمم المتحدة مع شعب كيسمايو”، بحسب تغريدة لبعثة المنظمة الدولية بالصومال. وذكر راديو”شبيلى” الصومالى أن عددا من القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وشيوخ القبائل كانون بالفندق وقت الهجوم.

وكيسمايو هي العاصمة التجارية لولاية جوبا لاند وهي منطقة تقع في جنوب الصومال ولا تزال حركة الشباب تسيطر على جزء منها. لكن حركة الشباب ما زالت تشكل تهديدا أمنيا خطيرا مع تنفيذ مسلحيها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة التي تشارك في قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام التي تساعد في الدفاع عن الحكومة الصومالية.