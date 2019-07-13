استطلاع.. غالبية الألمان يعتبرون صحة ميركل "مسألة شخصية"

أظهر استطلاع للرأي، السبت، أن أغلب الألمان يعتقدون أن صحة المستشارة أنجيلا ميركل "مسألة شخصية"، بعد أن عانت من نوبات ارتعاش مؤخراً، أحدثها قبل أيام، ما دعا إلى ضرورة تفسير ذلك لشعبها.



الاستطلاع شارك فيه 4495 شخصاً أجرته مؤسسة (سيفه) يومي الخميس والجمعة، لصالح صحيفة "آوسبوجر ألجماينه"، أظهر أن أغلبية نسبتها 59% تعتقد أن صحة ميركل أمر يخصها، فيما أجاب 34% فقط أن عليها نشر تفاصيل حالتها الصحية بينما لم يقطع 7% برأي محدد.

وأصيبت ميركل، التي ناهزت 65 عاماً، بنوبة ارتعاش شديدة الوضوح، خلال مراسم استقبال رئيس وزراء فنلندا، الأربعاء، وهي ثالث نوبة من نوعها في أسابيع.

والخميس، خالفت البروتوكول المتبع وأدت مراسم استقبال رئيسة وزراء الدنمارك جالسة.

وطرحت تلك النوبات نقاشات بين بعض أعضاء حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حول ما إذا كان عليها تسليم السلطة في موعد قبل التاريخ المقرر في 2021.

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والأربعاء، أصرت المستشارة، التي لم يسبق أن عانت من مشاكل صحية خطيرة، على أنها بخير بعد نوبة ارتعاش، قائلة إنها تتعامل مع نوبات ارتعاش ظهرت لأول مرة في منتصف يونيو/حزيران، محجمة عن تقديم أي تفاصيل عن صحتها.



وميركل تقود ألمانيا منذ 2005، مما يجعل سنوات خدمتها الأطول بين الزعماء السياسيين للديمقراطيات الغربية الكبرى، إذ تقضي ولايتها الرابعة ولا تعتزم الترشح مجدداً في الانتخابات الاتحادية المقبلة.





وقررت ميركل الترشح للولاية الرابعة بعد تفكير عميق، قائلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إنها ستسعى للبقاء في المنصب "إذا سمحت الصحة" وفي 1998 نقل عنها قولها "لا أريد أن أكون حطاماً ونصف ميتة عندما أترك الساحة السياسية".

وترأس ميركل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومن المعروف عنها أخلاقياتها في العمل وتفوقها على قادة آخرين في قمم الاتحاد الأوروبي، بقدرتها على التركيز على تفاصيل المناقشات المعقدة التي تستمر حتى الليل.

وعلى عكس الولايات المتحدة التي تعلن عادة أجزاء من نتائج الفحوص الطبية السنوية للرئيس، يرى الألمان أن يحتفظ الزعماء السياسيون بشكل عام بالخصوصية فيما يتعلق بصحتهم.