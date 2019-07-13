القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُعد سوق "اللفة" أو سوق "الدّلالة" من أقدم الأسواق في مدينة مصراتة، ولا يزال محافظا على أصالته وصامداً رغم تهالكه، حاضناً للموروث الشعبي الليبي، مكتسباً رونقاً خاصاً، مُحافظاً على تاريخه الذي يربو على 100 عام، متربعاً على مساحة تصل إلى ثلاثمائة متر مربع.

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كانت هذه تفاصيل خبر "العين الإخبارية" تتجول داخل سوق اللفة العتيق بمصراته الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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