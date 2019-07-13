وثيقة السودان وسجون أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة.



ففي عالم السياسة تبرز نشرة "العين الإخبارية" تفاصيل الوثيقة النهائية لاتفاق السودان، زعيم المعارضة التركية: أردوغان سجن عشرات الآلاف ظلما، تصريحات زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي: النظام الإيراني لا يستطيع التخلي عن الإرهاب، ضبط خلية إخوانية بالكويت يربك قطر ويرعب الفارين، خبير ألماني لا يستبعد خروج تركيا من الناتو إثر صفقة "إس 400"، قرية "المسنا" بالحديدة.. نموذج صارخ لجرائم الحوثي، مجلة تندد باستضافة مركز ممول من قطر لداعية متطرف، "العسكري السوداني": النظام البائد وراء المحاولات الانقلابية الفاشلة، "ذبح اليهود في العالم".. دعوة قيادي بـ"حماس" تثير غضب الفلسطينيين.

أما في الاقتصاد فتطالعون: بعد نظرة "فيتش"السلبية.. هروب جماعي للمستثمرين من تركيا، للهروب من الحرب التجارية.. تحالف ألماني أمريكي للعمالة الماهرة، الأسهم الأمريكية تحقق مستويات قياسية، استمرار الطلب على الوظائف ينقذ اقتصاد أوروبا من الركود، الإمارات.. إلغاء وتخفيض رسوم 110 خدمات في وزارة الاقتصاد، الإيكونومست: مصر الثالثة عالميا بالنمو الاقتصادي الربع الأول من 2019

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وإلى الملاعب تجدون: محامي جريزمان يهدد أتلتيكو مدريد.

وفي الفن تقرأون: ماجدة الرومي تفتتح مهرجانات جونية بنداء سالم.. "لا تزعل مني وتروح".

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم السبت 13 يوليو/تموز 2019.

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