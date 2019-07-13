السعودية: تسخير كافة الإمكانيات لقدوم الحجاج والمعتمرين القطريين

أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، السبت، تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر.



ودعت في بيان صحفي السلطات المعنيّة في قطر لتسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين القطريين أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، والذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم من جميع دول العالم.



ورفض البيان الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، بأن حكومة المملكة العربية السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة.



وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية على أن هذه الادعاءات تنافي الحقيقة، حيث أطلقت عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها، والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة.



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في المقابل، أشار البيان إلى أن حكومة الدوحة قامت بحجب هذه الروابط عن المواطنين القطريين والمسلمين المقيمين في قطر، ولتمكينهم من أداء المناسك أعلنت المملكة العربية السعودية عن الترحيب بالأشقاء القطريين للقدوم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتوجه لأداء العمرة والتعاقد على الخدمات التي يحتاجونها عند وصولهم للمملكة.





ووجهت وزارة الحج والعمرة السعودية الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر هذا العام كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، لبحث كافة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر لأداء مناسك الحج، لكن الوفد القطري غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية حتى تقوم بالاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة.



وشدد البيان على رفض المملكة العربية السعودية التام لأي محاولة لتسييس الحج، واستنكارها لإقحام المواقف السياسية المقررة والمعلنة بين البلدين، والتي لها ظروفها ومسبباتها السياسية في أمور الحج والعمرة، مؤكدة أنه يجب على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر تمكين الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين هناك من القدوم لأداء المناسك من خلال جميع خطوط الطيران العالمية ما عدا الخطوط القطرية، وعدم منعهم، ومساعدتهم على أداء مناسك الحج والعمرة دون إقحامهم في الأمور السياسية.



وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية في ختام بيانها، ترحيبها المستمر بالأشقاء من قطر للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة وحرصها على تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة أسوةً بما تقدمه لكافة الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم.



ودعت المسؤولين عن شؤون الحج والعمرة في الحكومة القطرية إلى الاستجابة للتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لقدوم الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم.



وأن التسهيلات التي تقدمها المملكة للقطريين والمقيمين هناك مستمرة وتدعم رغبتهم في القدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان.

