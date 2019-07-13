مقتل 18 حوثيا بنيران الجيش اليمني والتحالف

جنود من القوات المشتركة في جبهة البرح بتعز

قتل أكثر من 18 عنصرا بصفوف مليشيا الحوثي، السبت، جراء مواجهات مع الجيش اليمني وغارات التحالف العربي في محافظات تعز وصعدة والضالع.

وذكر مصدر عسكري، لـ"العين الإخبارية"، أن 8 عناصر من المليشيا الحوثية قتلوا في جبهة البرح غربي تعز، وذلك خلال هجوم نفذته القوات المشتركة في أعقاب محاولة حوثية فاشلة للتسلل إلى مواقعها الدفاعية.

وطبقا للمصدر، فقد أمنت القوات المشتركة أحد التلال الجبلية المطلة على خط تعز-الحديدة بعد ساعات من محاولة المليشيا السيطرة عليه، خلال معارك أسفرت عن مصرع 8 حوثيين لا تزال جثثهم متناثرة في سهل المنطقة.

كما حقق قصف مدفعي إصابات مباشرة عقب استهداف مخزن سلاح في أحد القرى المحيطة بمدينة البرح، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة استمرت لأكثر من ساعة، حسب المصدر.

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في الضالع، شنت مدفعية الجيش اليمني قصفا مكثفا على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبهة حجر بمديرية قعطبة، شمالي المحافظة، جنوبي البلاد.

وطال القصف المدفعي آلية قتالية تابعة للحوثيين كانت تتمركز في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة "عويش"، وأسفر عن تدميرها كليا ومصرع طاقمها.

ووفقا لوزارة الدفاع اليمنية، فإن الآلية الحوثية كانت تستهدف منازل المواطنين بقريتي "لكمة الدوكي" و"الشغادر" التابعة لمديرية قعطبة.

في السياق ذاته، قتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال غارات نفذتها إحدى مقاتلات تحالف دعم الشرعية في معقل الانقلابيين في محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور كتاف أن غارة جوية للتحالف دكت تجمعات حوثية كانت مخفية في تجاويف جبلية بمرتفعات جبال "العاديات" على تخوم مركز مديرية كتاف شرق صعدة.

وتشهد محافظات الضالع وتعز وصعدة معارك شبه مستمرة تزامنا مع غارات لمقاتلات التحالف تكبد مليشيا الحوثي خسائر في العتاد وبشرية كبيرة.