الان تتابع بريطانيا ترسل أهم مدمراتها إلى الخليج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قررت الحكومة البريطانية إرسال مدمرة (دونكان) الكبيرة إلى منطقة الخليج، وقالت بريطانيا إن هذه الخطوة جاءت بعد محاولة إيران اعتراض ناقلة بريطانية وهو ما تنفيه إيران.
وأضافت أن سفينة حراسة “مون تروز” التابعة للبحرية البريطانية تصدت للقوات الايرانية. ولم يصدر أي تصريح بعد عن الجانب الإيراني حول المدمرة البريطانية.
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