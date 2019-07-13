عزل قاض اعترف بالابتزاز في قضية نواز شريف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ إسلام أباد

عزلت السلطات الباكستانية قاضيا كبيرا بعد صدور مقطع فيديو يعترف فيه بأنه تعرض للابتزاز لإدانة رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

Advertisements

وقال وزير العدل فاروق نسيم في مؤتمر صحفي إنه تم إعفاء القاضي إرشاد مالك، الذي أصدر حكما بالسجن سبع سنوات بحق شريف في ديسمبر 2018 بناء على اتهامات بالفساد، من منصبه .

ودفع عزله الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات وعزلته المحكمة العليا من منصبه في 2017. ولم يعلق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مباشرة على عزل مالك، ولكنه اتهم المعارضة باللجوء لتكتيك يشبه «المافيا» في حملتها، وتعرض خان للنقد الأسبوع الماضي بعدما جرى منع القنوات الإخبارية من بث لقطات مصورة لساسة المعارضة.

وقال خان في تغريدة أمس «في خطوات مماثلة للمافيا الصقلية تستخدم المافيا الباكستانية أساليب الرشى والتهديد والابتزاز والتسول لزيادة الضغط على مؤسسات الدولة والقضاء لحماية ملياراتهم من غسيل الأموال المخبأة في الخارج».