اليمن للكونجرس: ما يفعله الانقلابيون جرائم حرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دعا سفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد بن مبارك جميع أعضاء الكونجرس لاتخاذ موقف ضد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وآخرها إصدارها أحكام إعدام ضد 30 سجينا سياسيا على ذمة تهم مزورة ومحاكمة صورية.
وشدد السفير في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة صدور القرارين اللذين قدمهما عضوا الكونجرس الأمريكي النائب ويل هيرد، والسيناتور توم كوتون، ودانا فيهما الحوثيين على انتهاكاتهم العديدة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الدولية.
وقالت السفارة إن الأحكام الحوثية بمثابة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، خاصة أن السجناء الثلاثين هم أكاديميون وسياسيون وطلاب ومدنيون ولم يشارك أي منهم في النزاع أو القتال ضد ميليشيات الحوثي.
وأكد السفير ابن مبارك أن ميليشيات الحوثي أظهرت بتلك الأحكام ازدراء صارخا لسيادة القانون وحقوق الإنسان الدولية، وهناك تقارير مؤكدة تفيد بأن ميليشيات الحوثي قامت بتعذيب هؤلاء المدنيين الأبرياء المحتجزين في سجونها.
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