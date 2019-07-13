مصدر يمني: الخيار العسكري وحده سيردع إرهاب الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفشلت قوات الجيش الوطني المسنود بالتحالف العربي لدعم الشرعية محاولات تسلل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران باتجاه مواقع الجيش في جبهات ساحل اليمن الغربي بالحديدة، وصرواح غرب مأرب، وتمكنت من وقف هجوم عسكري واسع شنته الميليشيات على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكد مصدر ميداني أن مسلحي الميليشيات شنوا هجوما واسعا على مواقع القوات المشتركة شمال المدينة، انطلاقا من المزارع الواقعة بين مديرية زبيد ومدينة التحيتا، واستخدمت الميليشيات خلال الهجوم جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية، وخاض أبطال القوات المشتركة اشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيات التي هاجمت المواقع، وتمكنت من التصدي لها وكسر الهجوم وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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وفي السياق، أكدت مصادر عسكرية في الساحل الغربي أن القوات العسكرية المرابطة في الحديدة أعلنت استعداداتها للعودة للخيار العسكري من أجل إلزام ميليشيات الحوثي الإرهابية بالانسحاب وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي أعلن منذ نحو 5 أشهر برعاية أممية.

وأشارت المصادر إلى أن استمرار رفض الحوثيين وتصعيد عملياتهم العسكرية في الحديدة يؤكد أن حسم المعركة وتحرير مدينة الحديدة وموانئها الاستراتيجية لن يكون إلا عسكريا، موضحة أن تشكيل قيادة عسكرية مشتركة للقوات المرابطة في الحديدة والساحل الغربي جاء ضمن الخطوات الرامية لتوحيد الجهود خلال الفترة الماضية لإنهاء المعركة عسكريا في حال استمر الحوثيون بالتنصل وعرقلة تنفيذ اتفاق السويد.

وفي البيضاء وسط اليمن سيطرت قوات الجيش الوطني على سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك ، ببجبهة ناطع شمال المحافظة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية أدت لمصرع أكثر من 10 من عناصرها، وجرح آخرين، وتشهد جبهة شخب شمال قعطبة بمحافظة الضالع معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين القوات اليمنية المشتركة والمقاومة الجنوبية من جهة، وميليشيات الحوثي وسط تقدم القوات المشتركة باتجاه باب غلق والزبيريات شمال الضالع، وفي جبهة حجر جددت ميليشيات الحوثي قصفها العشوائي على القرى في جبهة حجر بمحافظة الضالع مستخدمة قذائف الهاون.

مشاهدات يمنية