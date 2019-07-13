صفقة تشعل بركان غضب في واشنطن .. رويترز تؤكد وصول شحنة إس 400 الروسي لتركيا

الموجز

أكدت رويترز أن وزارة الدفاع التركية إستلمت شحنة جديدة من معدات الدفاع الجوي المتطورة يوم السبت، استمرارا لتنفيذ صفقة ستؤدي على الأرجح إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضافت رويترز أن وزارة الدفاع التركية أكدت أن رابع طائرة شحن روسية هبطت في قاعدة مرتد الجوية قرب‭‭ ‬‬العاصمة أنقرة، بعد يوم من تفريغ ثلاث طائرات شحن ضخمة من طراز إيه.إن-124 تابعة لسلاح الجو الروسي معدات في القاعدة.

وكانت سكاي نيوز قد نشرت رفض أمريكا للصفقة الروسية التركية حيث أوضحت أن المسئولون في واشطن يرون ان عواقب ذلك خطيرة ، وشملت "العواقب الخطيرة"، كما وصفها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، في حال أصرت تركيا على شراء المنظومة الروسية، فرض عقوبات على أنقرة، وحرمانها من نظام باتريوت الصاروخي وطائرات إف-35.

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وأضافت سكاي نيوز أن الأميركيون يرون في النظام الروسي تهديدا مباشرا لطائراتهم في تلك المنطقة. أما حلف الشمال الأطلسي (الناتو) فينظر إلى نظام الدفاع إس-400 الروسي على أنه لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي الخاص بالحلف الذي تعد تركيا ثاني قوة عسكرية فيه.

وتابعت الوكالة الشهيرة أن واشنطن تقول إن تركيا لا يمكنها حيازة أنظمة دفاع جوي روسية وأميركية متقدمة معا، تُستخدم لاعتراض الطائرات والصواريخ.

ويخشى حلف شمال الأطلسي من أن نشر الصواريخ الروسية وما يتطلبه من تعاون وتدريب مشترك بين قوات تركية وروسية، يمكن أن يؤدي لتسريب معلومات عسكرية وفنية حساسة لروسيا.