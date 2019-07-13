ينطلق بعد 10 ثواني من إكتشاف الهدف .. لماذا أصرت تركيا على إمتلاك إس 400 الروسي ورفضت الصواريخ «الفاشلة» باتريوت الأمريكية

الموجز

بعد صراع مرير إستلمت تركيا، الدفعة الثانية من أحدث صورايخ الدفاع الجوي الروسي "إس 400"

وأصرت تركيا على شراء منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" رغم أنها عضو في حلف "الناتو"، وقدرتها على استخدام الصواريخ المنافسة لها "باتريوت" الأمريكية بحسب سبوتنيك الروسية.

التي كشفت أسباب تمسك أنقرة بشراء "إس 400"، أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" لا يستطيع أن يجاري نظام صواريخ "إس-400" الروسية.

وأضافت الصحيفة الروسية أن تركيا لجأت لصواريخ "إس - 400" لتأمين الحماية لحدودها الجوية وهو ما أثار حفيظة الأمريكيين، الذين حاولوا فرض نظامهم "باتريوت" على تركيا، لأن الصواريخ الأمريكية لا تملك الكثير مما يتمتع به النظام الصاروخي الروسي.

جدير بالذكر أن منظومة "باتريوت" فشلت في اعتراض عدة صواريخ دخلت إلى الأراضي السعودية من اليمن، وتاريخ استخدامها خلال حرب الخليج.

وقامت سبوتنيك الروسية بعمل مقارنة بين باتريوت الأمريكي واس 400 الروسي أحدث نظم الدفاع الجوي في العالم :-

1- تصنع "إس 400" شركة "ألماز أنتي" الروسية، بينما تصنع "باتريوت"، شركة "رايثيون" الأمريكية.

2- صواريخ "إس 400" مصممة لإسقاط أحدث الطائرات والصواريخ في المدى المتوسط والبعيد ومنها مقاتلات "إف 35" الشبحية الأمريكية و"إف 22"، بينما تحمي صواريخ "باتريوت" الأمريكية المنشآت العسكرية المهمة والقواعد الجوية من الهجمات الجوية.

3- تتكون منظومة "إس 400" من 3 أجزاء، أولها 8 وحدات مضادة للطائرات مجهزة بـ12 منصة إطلاق، والجزء الثاني يضم أنظمة القيادة والتوجيه والرادارات، والجزء الثالث يضم الدعم الفني والصيانة.

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ويتكون الجزء الأول من منظومات "باتريوت"، من وحدة الرادار والتحكم النيراني، والثاني يضم مركز القيادة، والثالث يمثل وحدة إطلاق الصواريخ.

4- يدمر "إس 400" أهدافا جوية على مدى 250 كم، والصواريخ الباليستية على مدى 60 كم، بينما يمكن للباتريوت إصابة الأهداف الجوية في مدى 160 كم، والصواريخ على مدى 45 كم.

5- يمكن لـ"إس 400" إسقاط أهدافها في ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار إلى 27 كم، بينما يتراوح ارتفاع أهداف "باتريوت" بين 60 مترا إلى 24 كم.

6- يغطى رادار "إس 400" دائرة قطرها 600 كم، ويمكن إعدادها للإطلاق خلال 5 دقائق، بينما يغطى رادار "باتريوت" مدى 150 كم، ويحتاج إعداده إلى 30 دقيقة.

7- يستطيع "إس 400" إطلاق أول صاروخ بعد 10 ثوان من اكتشاف الهدف، بينما يحتاج "باتريوت" 15 ثانية لإطلاق أول صاروخ بعد اكتشاف تهديد.

8- يمكن لـ"إس 400" إطلاق صواريخ بزاوية مقدارها 90 درجة، بينما لا تتجاوز زاوية إطلاق صواريخ "باتريوت" 38 درجة.

9- تعمل روسيا على تطوير "إس 500" ليكون النسخة الأكثر فتكا من "إس 400"، وفي المقابل يوجد 4 طرازات من صواريخ "باتريوت" الأمريكية تحمل مسميات "باك 1، 2 ، 3"، وأحدثها "باك 3 إم إس إي".