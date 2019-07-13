بطيش:الاصلاح والتغيير لا يبدأ بليلة وضحاها ونعمل على تخفيف العجزالمالي

شدد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ على ضرورة "زيادة الانتاج في البلد، السلع والخدمات والساحة والاعمال الحرفية والخدمات المالية أيضا"، معتبرا أن "الاصلاح والتغيير لا يبدأ بليلة وضحاها ونتيجة التراكمات نحن بحاجة إلى علاج تدريجي".

وأوضح الوزير بطيش في حديث تلفزيوني أنه "لدينا مشكلة بالانتاج والمعالجة الحقيقية بدأت بعد ​تشكيل الحكومة​ وأول نقطة في الاصلاح كانت ​العجز المالي​"، مؤكدا ان "هدفنا تخفيف العجز المالي وهذا ما نعمل عليه وبدأنا من خلال ​خطة الكهرباء​ التي وضعت موضع التنفيذ وبدأت ظواهر الإيجابية بها".

وفي حديث تلفزيوني آخر، علق بطيش على موضوع المولدات، كاشفاً أن "الالتزام في طرابلس محدود وهناك تواطئ مع عدد من المسوؤلين وفيرق عملنا تجزل في المنطقة ولكن لا التزام تام وعلى البلديات أن تساعدنا في ذلك بالاضافة إلة وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي الذي يرفضون التعاون معنا".