دبور بحث مع المسؤولين اللبنانيين اجراءات وزارة العمل

اجرى سفير دولة ​فلسطين​ لدى ​الجمهورية​ اللبنانية ​اشرف دبور​ سلسلة اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين جرى خلالها بحث الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ​وزارة العمل​ من اجل تطبيق ​قانون العمل​ اللبناني والجوانب السلبية التي تطال اللاجئ الفلسطيني على الاراضي اللبنانية خاصة وأننا في مرحلة من اللقاءات اللبنانية الفلسطينية لايجاد الحلول المناسبة وفقاً لتوصيات مجموعة العمل والرؤية اللبنانية في معالجة الملف الفلسطيني وتنفيذ وتطبيق قانون العمل المعدل رقم 129 بتاريخ17-8-2010 والذي عدل المادة 59 منه ولغاية الان بانتظار مرسوم الآلية التطبيقية للتعديل مما يسمح للفلسطيني بالعمل و​الحياة​ الكريمة.

ودعا السفير دبور ​الحكومة اللبنانية​ لاستثناء الفلسطينيين الموجودين قسراً على الاراضي اللبنانية من هذه الاجراءات خاصة واننا لبنانيين وفلسطينيين في خضم مرحلة من الموقف والتعاون المشترك لمواجهة تبعات ​صفقة القرن​ ومشاريع ​التوطين​.