"حماس": وفد من الأمم المتحدة يزور غزة لبحث رفع الحصار

كشفت حركة "حماس" أن "وفودا قطرية وأممية ستزور ​قطاع غزة​ خلال الأيام المقبلة، لمتابعة تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة بين ​الفصائل الفلسطينية​ و​إسرائيل​"، مشيرةً إلى أن "الأيام القادمة ستشهد زيارة وفود قطرية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأوضحت أن "الوفود القطرية والأممية ستتابع ملف تمديد خط كهرباء جديد من إسرائيل، يغذي قطاع غزة ويحمل اسم "161"، وملف بناء ​مستشفى​ في محافظة شمالي قطاع غزة، ومعالجة مشاكل ​المياه​، علما أن وفدا من سلطة ​الطاقة​ الفلسطينية اجتمع منتصف شهر حزيران، مع وفد فني قطري زار غزة لدراسة الخطة التنفيذية لتدشين خط ​الكهرباء​ الجديد".