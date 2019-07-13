درويش: متمسكون بضرورة تطبيق الدستور بما يتلائم مع تحقيق الاستقرار

أشار النائب علي درويش اثر لقائه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، في مقر دار الفتوى في طرابس إلى أن "لقاء سماحة المفتي في مثل هذه الظروف التي تشهدها البلاد من صراعات واختلافات بين الأفرقاء السياسية اللبنانية، يأتي ترجمة للتقارب بيننا، وحيث أكدنا تمسكنا بضرورة تطبيق الدستور، بما يتلائم مع تحقيق الاستقرار ومصلحة البلاد والعيش الواحد".
وأوضح أن البحث تناول الأوضاع الداخلية والشؤون الطرابلسية، داعيا "الى العمل يدا واحدة في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، خاصة أن طرابس كما لبنان، تعيش اليوم ظروفا صعبة،آملا دوام التواصل مع حكماءالفيحاء، لما فيه خير المدينة والوطن
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