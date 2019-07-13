قيومجيان: سنصوت ضد الموازنة ولا بوادر لجلسة حكومية قريبا

أمل وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ ان تعقد جلسة للحكومة اليوم قبل الغد، لافتا إلى ان "المعالجات الأساسية يجب ان تتم في ​الحكومة​".

ورأى في حديث تلفزيوني أنه "لا يوجد مبرر لعدم انعقاد الحكومة"، مشددا على انه "يجب ان تعقد من أجل قطع الحساب على ان يلتئم ​مجلس النواب​ لمناقشة ​الموازنة​ والانتهاء منها". وأضاف "لا بوادر لجلسة حكومية قريبا".

من جهة أخرى، لفت إلى ان "موقفنا من الموازنة واضح فهي لم تأت على قدر طموحاتنا ونحن نعتبر انها ليست أرقام فقط بل مجموعة اصلاحات اساسية بحاجة لها البلد، وهذه الاصلاحات لم يتم الأخذ بها، لذلك سنصوت ضد الموازنة".