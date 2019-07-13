أمل وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان ان تعقد جلسة للحكومة اليوم قبل الغد، لافتا إلى ان "المعالجات الأساسية يجب ان تتم في الحكومة".
ورأى في حديث تلفزيوني أنه "لا يوجد مبرر لعدم انعقاد الحكومة"، مشددا على انه "يجب ان تعقد من أجل قطع الحساب على ان يلتئم مجلس النواب لمناقشة الموازنة والانتهاء منها". وأضاف "لا بوادر لجلسة حكومية قريبا".
من جهة أخرى، لفت إلى ان "موقفنا من الموازنة واضح فهي لم تأت على قدر طموحاتنا ونحن نعتبر انها ليست أرقام فقط بل مجموعة اصلاحات اساسية بحاجة لها البلد، وهذه الاصلاحات لم يتم الأخذ بها، لذلك سنصوت ضد الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: سنصوت ضد الموازنة ولا بوادر لجلسة حكومية قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.