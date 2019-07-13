السفير البابوي يختتم جولته في محافظة عكار

اختتم ​السفير البابوي​ جوزاف سبيتاري، جولته في محافظة عكار، بالمشاركة في "لقاء شبيبة قطاع عكار في أبرشية طرابلس المارونية" الذي أقيم في كنيسة ​مار مارون​ في بلدة عندقت، في حضور راعي الأبرشية ​المطران جورج بو جودة​، النائب العام المونسنيور انطوان مخايل، رئيس اقليم ​كاريتاس​ عكار الأب الكرملي ميشال عبود، المونسنيور الياس جرجس، خادم رعية مار مارون الخوري سيمون الراسي وكهنة من الابرشية وحشد كبير من الشبيبة.

ونقل سبيتاري في كلمته "تحيات قداسة ​البابا فرنسيس​ وبركته إلى الشبيبة"، ثم خاطبهم بالقول: "سررت جدا بأنني زرت عكار الواقعة على الأطراف من لبنان، والبابا فرنسيس يدعونا لزيارة الأطراف التي هي المحور. أنتم امام تحديات كبيرة جدا فواجهوها وتخطوها، وانا ادعوكم إلى أمور عدة أولها الصلاة، وان تكونوا اشخاصا مؤمنين بالتغيير، والتغيير يأتي بالصلاة وبالعمل معا وايضا بالانطلاق نحو الآخرين والتواصل معهم والتعرف اليهم ودعوتهم الى التعرف الى يسوع والى كنيسة الرب".