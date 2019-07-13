طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة.
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات .
كما توقعت ان يكون طقس الاثنين غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، أما الثلاثاء فيكون غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة.
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