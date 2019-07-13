طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات .

كما توقعت ان يكون طقس الاثنين غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، أما الثلاثاء فيكون غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة.