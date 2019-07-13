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بسام السعد التقى وفدا يمثل لجنة المهجرين الفلسطينين من مخيمات سوريا

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استقبل قائد القوة المشتركة ال​فلسطين​ية العقيد بسام السعد بحضور ضباط أركان قيادة القوة وفدا يمثل لجنة المهجرين الفلسطينين من ​مخيمات سوريا​ وذلك للاستماع إلى مطالبهم فيما يختص بأوضاعهم القانونية على الاراضي ال​لبنان​ية بحكم هجرتهم القسرية من سوريا بفعل الاحداث في سوريا.

وتم تبادل الآراء حول الإشكاليات التي يواجهونها من حيث الاقامة وحركة الدخول والخروج من والى المخيمات وتم بنتيحة التدوال الاتفاق على ضرورة متابعة الاتصالات والتشاور مع مختلف المرجعيات السياسية الفلسطينية في ظل رعاية وتوجيهات سفارة دولة فلسطين في لبنان وتحت سقف ​القانون اللبناني​ آخذين بعين الاعتبار مصلحة الوجود الفلسطيني في لبنان والمحافظة على إستقرار الاوضاع الامنية في المخيمات والجوار.

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