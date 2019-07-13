الأحدب أمل من المجلس الدستوري البت بالطعن لمصلحة يحيى مولود

أمل النائب السابق ​مصباح الأحدب​ من ​المجلس الدستوري​ أن يضع حدا للتجاوزات المفضوحة التي تمت على مرأى الجميع بالإنتخابات وأن يعمل على انصاف أهل ​طرابلس​ ويبت بالطعن لمصلحة المرشح السابق للانتخابات الفرعية في طرابلس ​يحيى مولود​. وحذر من ان خضوعه للتوازنات السياسية التي تخرب البلد، ستنال من مصداقيته ومصداقية سائر مؤسسات الوطن.

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