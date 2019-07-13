الاناضول: ضبط 143 مهاجرا غير نظامي شمال غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​قوات الأمن التركية​ ضبطت 143 مهاجرا غير نظامي، خلال محاولتهم التسلل من سواحل ولاية أدرنة عبر ​بحر إيجة​ إلى ​اليونان​ بطريقة غير قانونية"، مشيرةً إلى أن "فرق خفر السواحل توجهت إلى موقع القاربين، ضبطت على متن أحدهما 65 مهاجرا من ​أفغانستان​، و​باكستان​، و​إيران​، بينهم 7 أطفال وفي القارب الثاني 38 مهاجرا يحملون جنسية ​فلسطين​، و​جزر القمر​، ومصر، و​إثيوبيا​، بينهم 13 طفلا كما رصدت ​طائرة​ تابعة ل​خفر السواحل التركي​ قاربا ثالثا، ضُبط على متنه 40 مهاجرا من أفغانستان، وباكستان بينهم 12 طفلا".

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