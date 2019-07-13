خارجية السعودية: حريصون على تمكين القطريين والمقيمين بقطر على أداء مناسك الحج والعمرة

أكدت ​وزارة الخارجية السعودية​ "اننا حريصون على تمكين القطريين والمقيمين في قطر على أداء مناسك الحج والعمرة"، داعيةً السلطات في قطر إلى "تسهيل إجراءات وصول القطريين الراغبين في الحج"، مشيرةً إلى "إننا وجهنا الدعوة للمسؤولين القطريين عن شؤون الحج لكنهم غادروا دون توقيع الاتفاق"، لافتةً إلى أن "الدوحة منعت شركات الحج القطرية من القدوم للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج".

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