نتانياهو يتوعد حماس: الجيش ينتظر مني الضوء الاخضر لتنفيذ عملية عسكرية بغزة

أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التزام حكومته بحالة الهدوء ما التزمت بها حماس والفصائل في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "الجيش ينتظر مني الضوء الأخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس إذا لم تلتزم بالتهدئة".
ولفت إلى أن "عمليات تصفية رموز الإرهاب في غزة، لم ولن تتوقف، وستكون جزءا من أي عملية عسكرية لنا في غزة"، مؤكداً أن "حماس" بالتصعيد الأخير طالبتكم بالتدخل لاحتواء الموقف، واستمرارها بالتصعيد في الجنوب، سيدفعني لاتخاذ قرار جريء، وفي حينه لن أقبل وساطتكم، ووساطة الأمم المتحدة، وحتى وساطة قطر، إلا بتحقيق الأهداف كاملة من عمليتي".
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