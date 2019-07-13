نتانياهو يتوعد حماس: الجيش ينتظر مني الضوء الاخضر لتنفيذ عملية عسكرية بغزة

أكد رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ التزام حكومته بحالة الهدوء ما التزمت بها حماس والفصائل في ​قطاع غزة​، مشيراً إلى أن "​الجيش​ ينتظر مني ​الضوء​ الأخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم حماس إذا لم تلتزم بالتهدئة".

ولفت إلى أن "عمليات تصفية رموز ​الإرهاب​ في غزة، لم ولن تتوقف، وستكون جزءا من أي عملية عسكرية لنا في غزة"، مؤكداً أن "حماس" بالتصعيد الأخير طالبتكم بالتدخل لاحتواء الموقف، واستمرارها بالتصعيد في ​الجنوب​، سيدفعني لاتخاذ قرار جريء، وفي حينه لن أقبل وساطتكم، ووساطة ​الأمم المتحدة​، وحتى وساطة قطر، إلا بتحقيق الأهداف كاملة من عمليتي".