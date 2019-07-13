الشيوخ الأميركي يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا

دعا ​مجلس الشيوخ الأميركي​، الرئيس ​دونالد ترامب​ إلى "توقيع ​عقوبات​ على ​الحكومة التركية​، وإخراجها من برنامج إنتاج الطائرة الأميركية الأحدث f-35، بسبب بدء استلامها ​منظومة​ الدفاع الجوي الروسية s-400". وأكد أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ فضل الدخول في شراكة خطيرة مع ​بوتين​، مضحّيًا بوحدة حلف ​الناتو​، والرفاهية الاقتصادية وأمن بلاده، بعد أن وافق على صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400"، مشيراً إلى أن "هذا التوجه من أردوغان يعطي رسائل مقلقة وغير مطمئنة، كما أنه يهدد برنامج F-35".

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