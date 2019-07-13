ظريف: ايران ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف

أكد وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيريمي هانت أن "ايران ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف"، مطالبا بريطانيا الافراج عن ناقلة النفط الايرانية، وأن تحترم استقلالية السلطة القضائية.
كما شدد على أن "الحظر النفطي الاميركي على ايران غير قانوني"، مشيراً إلى أن "ايران ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف".
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