ظريف: ايران ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف

أكد وزير خارجية ​ايران​ ​محمد جواد ظريف​ خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ​جيريمي هانت​ أن "ايران ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف"، مطالبا ​بريطانيا​ الافراج عن ناقلة ​النفط​ الايرانية، وأن تحترم استقلالية السلطة القضائية.

كما شدد على أن "الحظر النفطي الاميركي على ايران غير قانوني"، مشيراً إلى أن "ايران ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف".