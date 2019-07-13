الراي: تسليم عناصر الإخوان الـ 8 الموقوفون في الكويت إلى مصر على دفعتين

أفادت صحيفة "الراي" ​الكويت​ية بأن "عناصر الإخوان الموقوفون في الكويت متورطون باغتيال ​النائب العام المصري​"، مشيرةً إلى أنه "تم تسليم عناصر الإخوان الـ 8 إلى مصر على دفعتين"، لافتةً إلى أن "أعضاء الخلية الإخوانية عقدوا اجتماعات في ​تركيا​ وقطر والكويت".

ولفتت إلى أن "مطلوبين لم يتم القبض عليهم غادروا الكويت إلى ​الدوحة​ وتركيا"، مشيرةً إلى أن "نواب كويتيون مارسوا ضغوطا للإفراج عن أفراد الخلية وعدم ترحيلهم بلا جدوى"، مضيفة "الخلية المضبوطة في الكويت جزء من مصادر التمويل المالي للإخوان في مصر".

وأضافت "الموقوفون أقروا بالقيام بعمليات إرهابية في مصر"، مشيرةً إلى أن "موقوفي خلية الإخوان مقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة"، لافتةً إلى "تسليم الموقوفين الـ 8 لمصر وفقا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين".