رئيس تشاد يلغي القيود على مواقع التواصل الاجتماعي

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نجامينا: أعلن رئيس تشاد ادريس ديبي السبت الغاء القيود على مواقع التواصل الاجتماعي التي حجبتها السلطات التشادية منذ أكثر من عام "لدواع امنية".

وقال ديبي في كلمة في اختتام منتدى تشاد الرقمي في نجامينا "منذ بضعة أشهر فرضت ضرورات أمنية على الحكومة تشديد شروط الوصول واجراءات مراقبة وسائل التواصل الالكترونية".

وذكر بأن "هذه الاجراءات فرضت في سياق تهديدات ارهابية" مضيفا أن اعادة تقييم الوضع "تقودني الى أصدار تعليمات للشركات المعنية بأن ترفع فورا القيود على وسائل التواصل الالكترونية".

وبدءا ببعد ظهر السبت، بات ممكنا في نجامينا الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي على غرار واتس آب وتويتر.

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وفي نهاية 2018 باتت أهم مواقع التواصل الاجتماعي محجوبة في تشاد في وقت شهدت البلاد حركة احتجاج على تغيير الدستور بهدف تعزيز سلطات رئيس تشاد الذي يحكمها منذ 1990.

وظل الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي ممكنا فقط عبر "شبكات افتراضية خاصة" (في بي ان) لكن كلفتها باهظة في أحد افقر بلدان العالم.

ولا تزيد نسبة سكان تشاد الذين يستخدمون الانترنت على 5 بالمئة.

ومن المقرر ان تشهد تشاد انتخابات تشريعية قبل نهاية 2019.