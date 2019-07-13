دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وكالة: وزير خارجية إيران يتوجه لنيويورك لحضور مؤتمر بالأمم المتحدة جنيف (رويترز) - ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف توجه إلى نيويورك يوم السبت لحضور مؤتمر بالأمم المتحدة. وتأتي زيارة ظريف في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في هجمات على ناقلات نفط بالخليج مؤخرا واقترب البلدان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية وأمر الرئيس الأمريكي برد انتقامي لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة. (إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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